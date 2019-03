Temer preso, falta Aécio

A serem válidas as provas recolhidas na investigação da PF e do MPF que levaram o juiz da Lava Jato do Rio, Marcelo Bretas, a mandar prender em São Paulo o ex-presidente Michel Temer, o que se desvendou é assombroso. Ele, o ex-ministro Moreira Franco, padrasto da mulher do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o dito “operador” do acusado de ser o chefão da organização criminosa do PMDB, que virou MDB, coronel PM-SP João Batista Lima Filho, teriam embolsado R$ 1 bilhão e 800 milhões em propinas para facilitar as relações entre o pagador, a Odebrecht, e a Eletronuclear por obras na usina nuclear Angra III. Com a segunda prisão de ex-presidente, agora falta Aécio Neves.

Este é um dos meus comentários no Estadão às 5, ancorado por Gustavo Lopes e retransmitido do estúdio da TV Estadão na redação do jornal por YouTube, Facebook e Twitter na quinta-feira 21 de março de 2019, às 17 horas.

