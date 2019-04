Temer: ói, nóis aqui tra vêis

Solto pela benemerência do desembargador do TRF 2 do Rio Antônio Ivan Athiê, que considera R$ bilhão 800 milhões de propinas em troca de uma mãozinha em obras superfaturadas comparável à gorjeta dada a um garçom pelo bom serviço prestado, Temer agora é réu de novo por decisão do juiz federal Marcelo Bretas na Operação Descontaminação (viche, até rimou!). Na deslavada generosidade de nossos tribunais superiores qualquer hipérbole pode ser considerada rotineira, como se vê. Certo é que ainda estão por vir novas condenações, previstas desde que o ex-presidente e seus comparsas Moreira Franco e Lima Filho, sem blindagem do foro de prerrogativa, ainda serão processados várias vezes.

Assuntos para o comentário da quarta-feira 3 de abril de 2019:

1 – Haisem – A notícia de que Bretas aceitou denúncia dos procuradores da Lava Jato e fez Temer, Moreira, Lima e Othon réus surpreendeu você de alguma forma

2 – Carolina – Por que a Câmara do Rio abriu processo de impeachment contra o prefeito Marcelo Crivella e que chances você acha que há de ele vir a ser afastado do cargo em 90 dias

SONORA_CRIVELLA 0304

3 – Haisem – O que, a seu ver, leva Marco Aurélio de Mello a dizer que não aceitaria o pedido feito por Felipe Santa Cruz para Dias Toffoli adiar mais uma votação da súmula vinculante da eventual prisão após segunda instância, marcada para quarta-feira que vem, 10 de abril

4 – Carolina – Será que ninguém avisou a Jair Bolsonaro que o próprio Museu do Holocausto, que foi visitar, contraria sua afirmação após a visita de que o nazismo não é de direita, mas de esquerda

SONORA_BOLSONARO 0304 A

5 – Haisem – O que faz mais mal às relações comerciais brasileiras com os árabes, a abertura do escritório do Brasil em Jerusalém ou o Tweet de Flávio Bolsonaro dizendo querer que “vocês do Hamas” se explodam

6 – Carolina – Você já conseguiu entender por que o presidente da República suspendeu a instalação de novos radares e mandou desativar outros nas rodovias federais

7- Haisem – Qual foi a novidade de a Segunda Turma do STF, com votos de Lewandowski, Gilmar e Celso contra Cármen e Fachin, ter mais uma vez soltando Régis Fichtner, delatado por Sérgio Cabral como o operador das propinas que sua quadrilha recebeu

8 – Carolina – Quantos são os juízes concursados com assento no Supremo Tribunal Federal e por que você acha que este número é significativo