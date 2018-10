Temer é uma vergonha

O indiciamento do presidente da República pela Polícia Federal no grotesco episódio do decreto da concessão do porto de Santos beneficiando duas empresas que fizeram doações generosas a ele e ao MDB mata a Nação de vergonha e deixa sem argumentos quem acusou o ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot de abuso de autoridade no caso. Embora tenha oscilado um ponto para cima na pesquisa Ibope sobre sua popularidade, o politico profissional Michel Temer cobre sua trajetória pública com o opróbrio, que se completa com a atuação ostensivamente incompetente de seu Ministério Extraordinário da Segurança Pública, incapaz de dar respostas satisfatórias em casos de relevante importância como o atentado contra Bolsonaro e a execução de Marielle Franco e Anderson Gomes. Quantos vexames!

1 – Haisem – O que dizem os defensores de Temer que acusaram o ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot de persegui-lo depois da notícia de que a Polícia Federal indiciou o presidente, sua filha Maristela, seu melhor amigo, o coronel João Baptista Lima, e outros chegados no inquérito de favorecimento de concessionários do Porto de Santos?

2 – Carolina – Será um crime tão grave quanto diz o ministro extraordinário da Segurança Pública, Raul Jungmann, o alerta recebido pela presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Rosa Weber, de que população brasileira irá às ruas se a eleição for fraudada?

3 – Haisem – O que significa, a seu ver, alguém do perfil de Sérgio Moro, citado pelo candidato que lidera a corrida presidencial no segundo turno, Jair Bolsonaro, em entrevista ao SBT, como exemplo a ser lembrado quando for indicar um novo ministro para o Supremo Tribunal Federal?

4 – Carolina – O que, em sua opinião, levou o número um nas pesquisas de intenção de voto no segundo turno para a eleição presidencial, Jair Bolsonaro, a declarar que extraditará o ativista italiano Cesare Battisti, sendo logo rebatido pelo advogado dele em entrevista ao Estadão?

5 – Haisem – Por que será que o ex-governador e senador eleito pelo Ceará Cid Gomes, irmão do candidato que ficou em terceiro lugar no primeiro turno da eleição presidencial, Ciro Gomes, do PDT, declarou um dia depois do discurso polêmico para militantes do PT que há no partido de Lula quem esteja se lixando pelo desempenho de Fernando Haddad nas urnas no dia 28 de outubro e pediu à Justiça para tirar suas críticas do programa de Bolsonaro na propaganda eleitoral no rádio e na TV?

6 – Carolina – Será que a coligação que apóia Fernando Haddad terá sorte no pedido feito ao Tribunal Superior Eleitoral para punir o adversário, Jair Bolsonaro, por sua visita ao Bope, grupo da PM do Rio que ficou internacionalmente conhecido por ter inspirado o filme Tropa de Elite?

7 – Haisem – Que influência você acha que poderá ter o julgamento marcado pela oitava turma do Tribunal Regional Federal da quarta região de Porto Alegre para decidir sobre pedidos feitos pela defesa do petista Antônio Palocci por benefícios como redução de pena por sua delação premiada, protagonizada por Lula e Dilma?

8 – Carolina – Será que as varas de primeira instância ficarão sobrecarregadas de trabalho com o fim do foro privilegiado de 70 parlamentares que gozavam de foro privilegiado, mas o perderam na eleição de 7 de outubro?