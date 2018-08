Temer e a Venezuela

Atinge o paroxismo a notícia de que a solução encontrada pelo governo Temer para a crise causada pela verdadeira invasão do Estado de Roraima por desabrigados pela grave crise venezuelana, após uma reunião com todos os ministros que tenham algo a ver com o tema, foi mandar 60 soldados da Força Nacional e, depois, mais 60. Essa revelação leva à óbvia conclusão de que o presidente mais impopular da História não está preparado para enfrentar nada que exija tirocínio, coragem e sensibilidade. A constatação é que a máquina pública federal está disponível hoje apenas para os próprios compadritos dos partidos, que usam o erário e o pessoal da União em benefício pessoal e grupal. Este é meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde as 6 horas da segunda-feira 20 de agosto de 2018.

Para ouvir clique aqui