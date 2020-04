Teich só fará o que Bolsonaro quer

No dia em que o presidente Jair Bolsonaro anunciou estar nomeando o oncologista carioca Nelson Teich ministro da Saúde no lugar do ortopedista pediátrico matogrossense do sul Luiz Henrique Mandetta, foi reproduzida nas redes sociais uma frase dita pelo nomeado a respeito da opção a ser posta para intensivistas para ocupar um leito de UTI com respirador por um jovem com chance de viver muitos anos ou um velho desenganado. Em teoria, não é ético retirar qualquer frase de seu contexto. Mas basta ouvir o que ele disse para perceber o uso do verbo investir, que é mais próprio de atividades econômicas do que em salvação de vidas por médicos. A adaptação de “isolamento vertical”, expressão da preferência de seu chefe, para “inteligente” ou “estratégico” mostra claramente que a eugenia proposta pelo presidente (jovem sai de casa, pega a doença e, ao voltar para casa, a transmite ao parente idoso) foi revestida de eufemismos espertos para não chocar classe médica. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

