O total de mortes pela covid-19 ultrapassou 2 mil, Doria adiou para 10 de maio o fim do isolamento social em São Paulo, o STF assegurou por 7 a 0 a governadores e prefeitos fazerem o que ele fez e Bolsonaro deu posse a Nelson Teich no lugar de Mandetta no Ministério da Saúde. Tem quem ache que o substituto seguirá a linha do substituído por tê-la apoiado em artigo. Eu duvido e faço pouco.