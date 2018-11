Te cuida, capitão!

Bolsonaro usa critério duvidoso, e que pode produzir efeitos maléficos. para escolher políticos para seu ministério, ao dizer que não aceita indicados por partidos, mas, sim, por bancadas. Ué, e qual é a diferença? É bom cuidar-se, pois esse tipo de indicação não salvou Temer da condição de presidente mais impopular da História, apesar de ter escolhido um time excelente para mandar na economia, como o presidente eleito está fazendo agora. Se gostar deste vídeo, por favor, dê um like, inscreva-se no meu canal e clique no sininho para ser avisado quando gravar e publicar os próximos. E, como avisei no próprio vídeo, aqui informo outros locais nos quais poderá me encontrar: diariamente estou no Blog do Nêumanne no Estadão e no meu site Estação Nêumanne (www.neumanne.com); de segundas a sextas-feiras, as 6 horas, no Estadão Notícias, e, das 7h30m às 8h, no Jornal Eldorado da Rádio Eldorado FM 107,3 (eldorado@estadao.com.net); e esporadicamente no Estadão às 5, aqui mesmo no Youtube. Direto ao Assunto sempre. Inté. E Deus é mais!

Para ouvir clique aqui