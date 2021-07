TCU suspeita de corrupção na Covaxin

O Tribunal de Contas da União reforçou o cerco ao desgoverno Bolsonaro cobrando do Ministério da Saúde explicações sobre a compra da vacina indiana Covaxin, alvo de investigações por suspeitas de corrupção. A Corte quer saber por que o preço do imunizante passou de US$ 10 para US$15 a dose após o início das negociações, como o Estadão informou no sábado. O ministro Benjamin Zymler alertou que não atender a solicitações do TCU sem justificativa é “irregularidade grave”, com possibilidade de multa ao responsável por sonegar os dados. Além da Corte de contas, a compra da Covaxin é investigada pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, no Senado, pela Controladoria-Geral da União (CGU) e criminalmente pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal. A batata está no fogo.

Assuntos para comentário na terça-feira 6 de julho de 2021