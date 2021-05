Tasso: Bolsonaro foi desleixado com vacina

1 – “Na melhor das hipóteses, ao desprezar a oferta da #ffizer, houve por parte do #governofederal desleixo na aquisição de #vacinas”, disse o senador #tassojereissati, da #cpidacovid, reportando-se ao depoimento do ex-presidente do laboratório americano no #brasil, #carlosmurillo. 2 – No vídeo da semana da série #neumanneentrevista, o três vezes ex´governador do #ceara disse que o #exsecretariadecomunicacao do #governofederal #fabiowaingarten, em seu depoimento, deixou a suspeita de que tratou a própria intromissão nos contatos com os representantes do #laboratorio norte-americano como um negócio, não como um serviço à pátria. 3 – Tudo no episódio, segundo o entrevistado, demonstra incompetência de gestão e falta de comunicação num linguajar tosco. #joseneumannepinto #diretoaoassunto. Inté. E só a verdade salvará as nossas vidas.