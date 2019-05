Susto e alívio

Depois de dar um susto no governo aprovando ontem às carreiras uma reforma tributária que a equipe de Paulo Guedes nem tinha chegado a ler na CCJ, o Centrão que comanda a Câmara dos Deputados aprovou a MP 870/19, da reforma dos ministérios, que ameaçava manter à espera de caducar dia 10, sem criar os dois novos ministérios para distribuir com quem ajudasse na votação na sessão plenária. Em compensação, numa votação apertada com maioria de 18 votos, aprovou a emenda que desautoriza a transferência, pedida por Bolsonaro, do Coaf do Ministério da Fazenda (agora Economia) para o da Justiça. E ainda deixaram para concluir a votação apenas hoje numa ameaça velada a uma possibilidade de traição, que embora improvável, não deixa de ser uma ameaça de que novas derrotas de Moro poderão vir.

Para ouvir clique aqui e, em seguida, no play

Para ouvir no Blog do Nêumanne, Política, Estadão, clique no link abaixo:

Assuntos para comentário da quinta-feira 23 de maio de 2019

1 – Haisem – Manchete do Estadão hoje informa: “Câmara aprova MP que reduz ministérios, mas Moro perde Coaf”. Você acha que este será o preço que Bolsonaro vai pagar ao Centrão pela aprovação, adiada para hoje, da Medida Provisória 870/19 que reduz o número de ministérios de 29 para 22

2 – Carolina – Por que o Centrão fez tanta questão de derrotar o governo na emenda específica que transferia o Coaf do Ministério da Justiça para o Ministério da Fazenda

SONORA DELTAN 2305

3 – Haisem – Por que Bolsonaro convidou Dias Toffoli para uma curta reunião de 20 minutos, à noite, no Palácio da Alvorada

4 – Carolina – A quantas ficam agora as perspectivas de sucesso dos atos convocados em 60 cidades brasileiras e no Distrito Federal no domingo 26 para dar força a Bolsonaro e seus principais compromissos assumidos com o cidadão na eleição de outubro

5 – Haisem – Que conclusões você tira da divulgação da PNAD Contínua do IBGE da realidade dramática do “País do Carnaval”, segundo a qual mais de 72 milhões de pessoas não têm esgoto

6 – Carolina – O que leva o militar e juiz de carreira e governador do Estado do Rio de Janeiro Wilson Witzel declarar que tem diploma da Harvard se nunca freqüentou a grande universidade americana

7 – Haisem – Nesse embate sobre convites e divulgação de números de telefone entre a deputada Tabata Amaral e o ministro da Educação, Abraham Weintraub, quem tem razão

8 – Carolina – O que você reservou de especial para a entrevista que deu para o canal de Leda Nagle no YouTube