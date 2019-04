Suspeitos jogam fogo no projeto de Moro

Parlamentares suspeitos ou que temem ser descobertos na bandalheira querem trocar projetos contra corrupção e crime organizado entregues ao Congresso por um pacotinho de segurança pública do ministro do STF Alexandre de Moraes, prometendo apoio a uma reforma atenuada da Previdência, com a qual nem sequer se comprometem. A fuga em massa dos traíras do PSL, deixando Paulo Guedes sozinho para enfrentar o filhote do tigrão Zé Dirceu, é só o primeiro ensaio de um grotesco espetáculo a ser encenado na Comissão Especial e no plenário da Câmara, assistido com prazer pelo presidente Nhonho. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.