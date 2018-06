Supremo vexame!

Meu Direto ao Assunto abriu o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107.3 – na manhã da sexta 23 de março de 2018 com os seguintes assuntos: a manchete do Estadão de hoje – Supremo cede à pressão e Lula ganha fôlego contra prisão – resume, a seu ver, o que aconteceu na quinta-feira, à tarde; o que levou às posições esdrúxulas assumidas pela maioria dos ministros do Supremo; os personagens-chaves da reviravolta do Supremo que condenou a cúpula política federal do Mensalão e agora permitiu a virada de 180 graus em relação ao combate à impunidade promovido pela nova geração de policiais federais, procuradores públicos e juízes sintonizados com a guerra contra a corrupção travada no mundo inteiro, a partir do Estados Unidos, desde a derrubada das torres gêmeas em Nova York; o que significa a manutenção do julgamento dos embargos de declaração apresentados pela defesa de Lula no TRF-4 na segunda-feira depois da decisão do STF da quinta-feira 22 de março; as conseqüências práticas na luta contra a corrupção com a decisão tomada pelo STF antes de julgar o habeas corpus de Lula de manter proibidas as doações ocultas nas campanhas eleitorais; por que uma decisão óbvia como a proibição do auxílio-moradia dos juízes está agora diante da expectativa de produzir um prejuízo de 135,5 milhões por mês; as conseqüências que poderão advir sobre a disputa eleitoral de outubro da decisão da Lava Jato de denunciar Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto, chamado de operador do PSDB de São Paulo pelo desvio de 7,7 bilhões; se seria, ou não, censória a decisão da Justiça que determinou que o Google exclua 16 vídeos ofensivos a Marielle Franco; e as novas revelações que ligam o amigão de Temer, coronel João Baptista Lima Filho com o escândalo das vantagens para as concessionárias no Porto de Santos. Alexandre Garcia comentou o Supremo sob críticas; e a nova eleição em Tocantins, com governador e vice cassados. Eliane Cantanhêde abordou a quinta-feira no STF: as articulações, os votos dos ministros, o que ela chamou de vexame na coluna no jornal; a operação nova da Lava Jato na sexta 23, a 50.ª, Operação Sothis 2, contra desvios na Transpetro; e o TSE cassou mandato em Tocantins. Em Direto Da Fonte, Sonia tratou da briga comercial entre Estados Unidos e China.

Para ouvir clique aqui