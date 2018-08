Supremo escárnio

As reações aparentemente díspares da presidente do Supremo Tribunal Federal, Cármen Lúcia, que tentou se eximir declarando que não gostaria de estar entre os vencedores, e um destes, seu antecessor no posto, Ricardo Lewandowski, a respeito da insensível proposta do reajuste dos vencimentos dos ministros do Supremo Tribunal Federal, têm, no fundo, a mesma origem: a descomunal insensibilidade e o absurdo descaso dos 11 “supremos” em relação à dramática situação do País. A tentativa de justificar o rombo de R$ 4 bilhões na conta com a devolução determinada pelo Judiciário de bilhões de reais do furto da Petrobrás por um ministro que combate a Lava Jato com afinco é um escárnio. Este é meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde as 6 horas da sexta-feira 10 de agosto de 2018.

