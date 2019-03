Supremo cangaço

Em seu estilo rotineiro e habitual, sempre fora dos mínimos padrões da educação e do respeito humano, o ministro do STF Gilmar Mendes comemorou no fim de semana sua vitória no plenário de sua grei na quinta-feira com habeas corpus e salvos condutos para dois maganões tucanos. Foram mais uma vez beneficiados o ex-governador do Paraná Beto Richa e seu contador, não apenas com a outorga da liberdade de ambos, mas também com a garantia vinda de cima de que nenhum juiz de primeira instância poderá cometer a suprema ousadia de voltar a puni-los na forma da lei. Esse disparate de ofender funcionários públicos no cumprimento de seu dever de ofício para beneficiar um figurão da política ressuscita métodos do cangaço, tornando-o o Lampião do Judiciário. Este foi meu comentário no Estadão Notícias, no Portal do Estadão desde 6 horas da segunda-feira 18 de março de 2019.