Suportando o insuportável

Desde o início do ano, o real foi a moeda que mais se desvalorizou no mundo, com queda de 45% ante o dólar. A despeito das intervenções diárias do Banco Central, a cotação da moeda americana encostou nos R$ 6. No mesmo período, o CDS (Credit Default Swap), indicador que sinaliza o nível de risco país, cresceu mais de 250%. Os números superlativos se repetem na debandada de investimentos estrangeiros. Segundo o último relatório do Instituto de Finanças Internacionais, que reúne bancos de investimento, fundos e bancos centrais em 70 países, o Brasil registrou em março a maior fuga de capital em um mês desde 1995 e é o país que mais merece atenção, por causa da rápida deterioração do cenário. A quantia perdida só não foi maior do que a registrada pela Índia. A questão é: até quando toleraremos o intolerável?

Assuntos para comentário na segunda-feira 25 de maio de 2020:

1 – Haisem – Gestão da pandemia piora imagem do País e afasta investidores – diz a manchete de primeira página do Estadão hoje. Você esperava notícia diferente depois que o presidente da República desafiou o conhecimento e apostou na ignorância e no conflito

2 – Carolina – Cinco Estados à beira do colapso – diz título de chamada no alto da primeira página do Estadão hoje. Este flagrante do descaso e do desespero poderia ser diferente se a os governadores e prefeitos não tivessem tomado a atitude de aprender com a experiência de outros países do mundo, adotando o isolamento social

3 – Haisem – O que mais o impressionou na manifestação a favor do governo, que Bolsonaro supervisionou de helicóptero e, ao descer à rua, terminou por ouvir panelaço e gritos de “vai trabalhar, vagabundo”

4 – Carolina – Que papel desempenhou o ministro da Educação, Abraham Weintraub, na reunião de 22 de abril, cujo sigilo foi derrubado exatamente um mês depois, dando ao cidadão brasileiro oportunidade de acompanhar quase todos os seus detalhes, inclusive os mais chocantes

5 – Haisem – EUA barram viagens vindas do Brasil – é outro título de uma chamada na primeira página do Estadão. Por que será que, na sua opinião, na hora agá, Donald Trump não confirmou o apregoado apreço pessoal de que a família Bolsonaro tanto se orgulha

6 – Carolina – Moro: governo não combate a corrupção – diz título de outra chamada de primeira página do Estadão. Até que ponto a divulgação do vídeo da reunião do Conselho de Governo confirma também esta afirmação do ex-juiz da Lava Jato que passou 16 meses como ministro da Justiça sob as ordens de Jair Bolsonaro