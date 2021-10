Supersalários mantidos por lobby poderoso

Depois de levar mais de quatro anos para ser aprovado na Câmara, o projeto de lei que impõe barreiras aos supersalários no funcionalismo público agora empacou no Senado. O texto foi encaminhado para a Comissão de Constituição em agosto e, passados quase dois meses, nem sequer há um relator definido, o primeiro passo para fazer a tramitação andar. O motivo, segundo senadores ouvidos peloEstadão, é a pressão de representantes do Poder Judiciário para barrar a proposta. Um dos opositores ao projeto é o próprio presidente do próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. Diante de absurdo dessa monta só resta propor a troca do dístico Ordem e Progresso da bandeira nacional pelo título da versão de um sucesso dos Rollilng Stones do Brasil nos anos 60: Não Tem Jeito. Não nosso Brasil.

Assuntos do comentário da sexta-feira 1 de outubro de 2021

1 – Haisem – Projeto que impõe barreira a supersalários para no Senado – Esta é a manchete de primeira página na edição impressa do Estadão de 1.º de outubro de 2021 – Que forças insuperáveis no Poder Legislativo impedem de quebrar privilégios de casta na burocracia estatal

2 – Carolina – Desemprego recua, mas ainda afeta 14 milhões – Este é o título de chamada no alto da primeira página do jornal desta sexta-feira. O que, a seu ver, impede a ocupação significativa da mão de obra no Brasil neste momento em que a pandemia começa a permitir a circulação

3 – Haisem – Na seca, governo fecha sistema de meteorologia – Este é o título de chamada na primeira página do Estadão de hoje. O que, a sua opinião, permite uma medida tão sem sentido como é essa na gestão pública brasileira

4 – Carolina – “Sua família não é melhor que a minha”, diz senador – Este é o título da principal notícia publicada na página A7, da editoria de política do jornal do dia. O que mais lhe chamou atenção na reprimenda do senador Fabiano Comparato ao empresário Otávio Fakhoury na sessão de ontem na comissão parlamentar de inquérito da covid no Senado

5 – Haisem – Doze milhões no País podem ser expostos a calor insuportável – Este é o título de outra chamada de primeira página no Estadão que circula. Quais são as principais causas de mais esse sofrimento imposto ao povo brasileiro que ainda não se livrou da pandemia da covid

6 – Carolina – STF restabelece passaporte sanitário no Rio de Janeiro – Este é o título de uma chamada de capa da portal do jornal. Por que foi necessária a intervenção da mais alta instância do Judiciário para corrigir decisão sem nexo algum de um desembargador