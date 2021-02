STJ favorece Flávio Bolsonaro

1 – Por 4 a 1, a partir do voto de João Otávio de Noronha e contra o do relator, Félix Fisher, a 5ª Turma do STJ deu o que o primogênito do presidente pede à cúpula da Justiça, tempo, e este festejou a vitória com seu ex-advogado, demitido publicamente, Wassef, em cinismo insuperável. 2 – Lira põe para votar na Câmara emenda Daniel Silveira, em homenagem ao ex-PMRJ que, como seu ídolo, o “Minto”, foge do trabalho como o diabo da cruz. 3 – O presidente ameaçou vetar a compra da vacina da Pfizer, usada em 69 países com 95% de eficácia, por capricho estúpido de idiota negacionista. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

