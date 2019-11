STF vira circo sob Toffoli

No plenário de STF, o presidente Dias Toffolii disseque sua liminar impedindo Flávio Bolsonaro e Fabrício Queiroz de serem investigados pelo MP do Rio nada tem a ver com o julgamento do compartilhamento de informações do Coaf vulgo UIF. É mentira. Mente quando diz que essa interdição não interrompeu nenhuma investigação. Foram interrompidas 935. E, ao não ouvir o brilhante memorial com que o procurador-geral da República, Augusto Aras, abriu a sessão, perdeu a chance de ficar sabendo que sua decisão estúpida está tirando o Brasil do primeiro mundo no combate à corrupção. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.