STF tira de teu bolso para salvar Zona Franca

Após jactar-se de ser mais liberal do que Paulo Guedes, o presidente do STF, Dias Toffoli, foi um dos seis ministros que produziram rombo de 49 bilhões do Tesouro Nacional, mandando-o devolver impostos pagos para repassar essa quantia e salvar a Zona Franca de Manaus, que está em perigo de falir e não fará falta nenhuma a não ser para o Amazonas. Além de emitir habeas corpus para corruptos a torto e a direito, o tal “Supremo” é chegado a uma caridade com chapéu alheio, no caso cobrando a conta do teu bolso e aumentando o rombo que só será tapado com a reforma da Previdência e outras, antes de o País ir à falência de vez, aumentando a massa de 13 milhões de desempregados. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

