STF serve a Lula

Suspeitos, acusados, processados e réus na Lava Jato do Centrão e do PT, liberados por Rodrigo Botafogo Maia de votarem no segundo turno da reforma da Previdência, cruzaram a Praça dos Três Poderes para impedir a transferência do presidiário Lula da PF de Curitiba para a Penitenciária II de Tremembé, em São Paulo, O STF fez o que lhe foi exigido. Este foi o maior vexame institucional da História do Brasil, pois, para servir a um ladrão condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. a cúpula do Judiciário, em conluio com o presidente da Câmara, pôs a Nação de joelhos por 10 a 1. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.