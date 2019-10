STF sem moral nenhuma

Seja qual for o resultado final da votação iniciada hoje no plenário para manter ou cancelar a jurisprudência que autoriza o início de cumprimento de pena de condenados da segunda instância, o STF sairá dela mais desmoralizado do que já é. Basta a evidência de que esta é a quinta vez em dez anos em que julgam o que já julgaram antes – duas por ano, em defesa exclusiva de interesses de bandidos do colarinho-branco e seus advogados milionários, pois o cidadão comum não se beneficia em nenhuma das opções em votação.