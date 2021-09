STF reagiu e Bolsonaro arregou

Em nota oficial, escrita por seu antecessor na Presidência da República, Michel Temer, que indicou Alexandre de Moraes, seu carrasco e inimigo, para o Supremo, Bolsonaro deu uma autêntica cambalhota nos ataques contra a instituição e o inimigo predileto, passando a defender: “Democracia é isso: Executivo, Legislativo e Judiciário trabalhando justo em favor do povo e todos respeitando a Constituição”. E lembrou: “a harmonia entre os Poderes não é vontade minha, mas determinação constitucional de todos, sem exceção”. Segundo fontes confiáveis da manobra, Temer lhe teria dito, referindo-se às manifestações golpistas dos caminhoneiros bloqueando as estradas do País: “Esta greve vai cair diretamente no seu colo”. Ou seja, o presidente teme. Ou, como se diz em Campina Grande, pino foi feito para se bater,

Assuntos para comentário na sexta-feira 10 de setembro de 2021

1 – Sob cerco político e econômico, Bolsonaro recua e elogia Moraes – Esta é a manchete de primeira página da edição impressa do Estadão de 10 de setembro de 2021. Até quando um brasileiro mais sensato do que o presidente da República acreditará no novo perfil de paz e amor lançado por ele em nota oficial

2 – Bolsonaro bateu pino – Este é o título de comentário editado por você ontem no Blog do Nêumanne no portal do jornal. O que está por trás da atitude assumida pelo presidente da República, a 180 graus de seu comportamento no feriado de 7 de setembro

3 – “Fracasso econômico, social e moral” – Este é o título de chamada no alto da primeira página do Estadão da sexta-feira. A dura definição foi dada pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro do STF Luís Roberto Barroso, em resposta às ameaças feitas por Bolsonaro à cúpula do Judiciário na terça-feira

4 – Caminhoneiros mantêm paralisação – Este é outro título de chamada no alto da capa do jornal de hoje. Que definição você dá para esse movimento de transportadores de cargas ameaçando o abastecimento e o direito constitucional de ir e vir dos cidadãos brasileiros

5 – Novo Código Eleitoral debilita ficha limpa – Este é o título de uma chamada na primeira página do Estadão do dia. O que justifica a pressa e a profundidade das mudanças feitas na legislação eleitoral pela cúpula do Centrão na Câmara dos Deputados

6 – Mercado vê juro a 9% após novo avanço da inflação – Este é o título de outra chamada no alto da primeira página do jornal que está circulando. Que consequências funestas para o dia a dia do cidadão brasileiro estão por trás dessa constatação