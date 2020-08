STF protege, quem diria, desvalidos

O STF derrotou ontem por duas vezes o governo de Jair Bolsonaro e com resultados acachapante, ao proibir, por unanimidade, cortes no Bolsa Família durante a pandemia do novo coronavírus e obrigá-lo a adotar uma série de de medidas para conter o avanço da covid-19 entre os povos indígenas. O julgamento sobre os repasses do Bolsa Família durou apenas quatro minutos, enquanto o dos povos indígenas levou duas sessões que se arrastaram por dois dias. Entre as ações na área de saúde impostas pelo STF ao governo estão a elaboração de um plano de enfrentamento voltado para os povos indígenas, a formação de políticas para criar barreiras sanitárias e a contenção e o isolamento de invasores em terras indígenas, além da instalação de uma sala de situação para a gestão de ações de combate à pandemia. Muito bem feito!

Para ouvir comentário clique aqui e, em seguida, no play

Assuntos para comentário da quinta 6 de agosto de 2020:

1 – Haisem – STF obriga governo a proteger índios e proíbe corte na Bolsa Família – revela chamada na capa do Portal do Estadão hoje cedo. Você acha que esse tipo de intervenção da cúpula do Judiciário produz efeitos práticos na ação deficiente do Poder Executivo nestes direitos elementares da cidadania

2 – Carolina – Moraes garante a Aécio acesso a delações em investigação sobre Minas Gerais – este é outro título de chamada no Portal do Estadão agora. Este despacho do Supremo Tribunal Federal garante, a seu ver, direito inviolável de cidadão ou é mais uma garantia para parlamentar delinqüir

3 – Haisem – O professor de Direito da ULSP Modesto Carvalhosa entrou com pedido de impeachment no Senado para o procurador-geral da República, Augusto Aras. Que conseqüências terá, em sua opinião, esta iniciativa

4 – Carolina – Lava Jato comemora apoio de Flávio a Aras – é o título da chamada da Coluna do Estadão no Portal. Você entendeu o sentido dessa comemoração neste momento em que o procurador-geral critica com veemência e compromete a permanência das forças-tarefas de combate à corrupção

5 – Haisem – São Paulo, 10 mil mortos – é o título mais forte e em letras capitais no alto da primeira página da edição impressa do Estadão de hoje. Será que este alerta poderá contribuir para que o Estado brasileiro corrija a estratégia errática do combate à pandemia assassina entre nós

6 – Carolina – Explosão atingiu quase metade de Beirute, mortos são ao menos 135 – Este é um título de chamada de primeira página de nosso jornal hoje, dando com precisão o alcance da tragédia de anteontem no Líbano. O que você tem a dizer a respeito