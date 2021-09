STF protege corruptos na CPI

1 – O ministro #nunesmarques, do #stf, protegeu corruptos do governo na #cpi da Covid no Senado liberando motoboy de falar de saques suspeitos. 2 – Seu colega #gilmarmendes adiou julgamento do foro de #flaviobolsonaro atendendo a pedido da defesa para atrapalhar a investigação do #mprj. 3 – #mpf aciona o ex-juiz #sergiomoro acusando-o de ter dado prejuízo ao erário nas sentenças em que condenou petistas e empreiteiros corruptos. #joseneumannepinto. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

Para ver vídeo no YouTube clique aqui