STF presta serviço ao crime

Decisão monocrática estúpida do presidente do STF para blindar o primogênito de Bolsonaro e impedir investigações contra sua mulher, a do colega Gilmar Mendes, Lula, PT e outros compadritos faz enorme favor a traficantes de drogas e corruptos. Entre eles Glenn Greenwald, que tem processos pendentes no Fisco dos EUA por sonegação de impostos e também um condenável passado na área de produção de pornografia, conforme revela reportagem do Washington Post de 2013, que resgatei no velho Google de guerra. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

Para ver vídeo no YouTube clique aqui