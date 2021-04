STF permite cobrar dízimo na pandemia

1 – Ministro do #stf​ #kassiomarques​ pôs em risco vidas de centenas de milhares de brasileiros, permitindo aglomeração em templos, proibida por prefeitos e enfrentará colega #gilmarmendes​, que tomou decisão oposta, dúvida a ser dirimida em sessão do #plenário​, talvez dia 5. 2 – Ele diz defender #liberdadereligiosa​, mas, de fato, garante o direito profano de cobrar #dizimos​, que enriquecem #shoppingcenters​ da falsa fé. 3 – Notificação por efeitos adversos provocados pela #cloroquina​, receitada por #jairbolsonaro​ até para emas do #palaciodaalvorada​, aumentaram 558% na pandemia. 4 – Além de fofoqueiro e mandrião, o #presidentedarepublica​ dá azar: depois da ford, a #lg​ fechou fábrica de celulares no #brasil​. #joseneumannepinto​, #diretoaoassunto​. Inté. E só a verdade salvará nossas vidas.