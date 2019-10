STF, padroeiro de ladrões

Ao chegar do Vaticano, onde se fez de romeiro devoto de Santa Dulce dos Pobres, Toffoli marcou reunião do STF para tirar definitivamente da cadeia ricaços que furtaram o erário, entre os quais seu padrinho Lula, prejudicando os miseráveis da Nação. Além disso, revelou-se velhaco ao subitamente omitir a proposta de conciliação que fizera de permitir o início de cumprimento de pena para condenados na terceira instância, o STJ. Como Lula perdeu por 8 a 0 e ficou fora do alcance da benemerência, ele deu um perdido.