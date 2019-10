STF ouvirá grito do povo?

Os telefones nos gabinetes dos ministros do STF não param de tocar e chovem e-mails em seus computadores e celulares contra a extinção da jurisprudência que permite o início de cumprimento de pena de condenados em segunda instância. Os caminhoneiros ameaçam sitiar a sede do Poder Judiciário, em Brasília. A pressão é legítima. Primeiramente porque o Estado de Direito se põe a serviço do cidadão e não dos advogados de bandidos de colarinho-branco, a que servem os 11 ministros da instituição. Desde que não haja violência física, a pressão é legítima. O que não quer dizer que a cúpula do Judiciário escute. Quem paga quer conferir se tem voz.

Assuntos para comentário da terça 22 de outubro de 2019

1 – Haisem – Segundo chamada no alto da primeira página do Estadão STF sofre pressão para manter prisão em segunda instância. Até que ponto a pressão popular pode virar o placar previsto de sete a quatro a favor da mudança da jurisprudência de prisão após segunda instância no Supremo Tribunal Federal na sessão, que pode terminar ainda esta semana

2 – Carolina – Que obstáculos você enxerga para a solução alternativa, proposta pelo presidente do STF, ministro Dias Toffoli, para adiar o início do cumprimento da prisão a partir da condenação em terceira instância

3 – Haisem – Que sinal dá para a decisão sobre segunda ou terceira instância a decisão do decano do STF, Celso de Mello, de não conhecer denúncia do deputado Paulo Pimenta, do PT, contra Deltan Dallagnol

4 – Carolina – Eduardo vira líder do PSL e destitui 12 vice-líderes – registra o Estadão na dobra de cima da primeira página. O que tem a ver o “puxadinho” da família, constatado pela deputada Joice Hasselman com a sugestão do presidente Bolsonaro para o filho Eduardo desistir da embaixada em Washington para resolver de vez a crise no PSL

5 – Haisem – A manchete do Estadão informa: FGTS e 13.º do Bolsa Família vão injetar R$ 14 bilhões para o Natal. O que dizer desta novidade

6 – Carolina – Até que ponto a confirmação da aprovação da reforma da Previdência no Senado nesta semana poderá melhorar o conturbado clima político no Brasil neste momento

7 – Haisem – Por que o governo resolveu enfim ajudar os voluntários a limparem as praias do Nordeste às vésperas do verão

8 – Carolina – Notícia de primeira página do Estadão dá conta de que Presidente diz que Chile está em ‘guerra’; conflito deixa 11 mortos. Você se surpreendeu com a violência dos protestos naquele país nos últimos dias