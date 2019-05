STF nos custa uma baba…

No meio de uma crise em que 12 milhões e 400 mil brasileiros estão desempregados sem terem de onde tirar o sustento mínimo de sua família, o STF resolveu gastar 29 milhões e meio de reais: 17 para reformar o prédio onde funciona a TV Justiça, 6 milhões e meio para restaurar esquadrias das fachadas de sua sede, 2 milhões e 800 mil para comprar 14 carros para 11 ministros (conta estranha, não é?) e mais 3 milhões e 300 mil para trocar telefones, pagar bebidas e comidas finas, trocar o carpete do gabinete do presidente por piso frio e até instalar chuveiro. Esta é mais uma amostra de descaramento e descaso dos “supremos” magistrados. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

