STF nega a Moro direito de defesa

1 – Por 3 a 2, #segundaturma​ do #stf​ atendeu a HC da defesa de #lula​, segundo a qual #sergiomoro​ foi parcial na condenação de seu cliente, mas negou ao ex-juiz da #lavajato​ tratamento dele exigido, ao lhe negar básico #direitodedefesa​. 2 – #gilmarmendes​, o #jairbolsonaro​ de toga, abusou de impropérios contra inimigos fora dos autos e depreciou a origem do colega #kassionunesmarques​, do #piauí​. 3 – #carmenlucia​ alegou desconhecer fatos públicos e notórios para mudar voto já dado, participando de forma vergonhosa da farsa. 4 – #edsonfachin​ a tornou viável ao higienizar a ficha suja de seu ídolo petista. #joaquimfalcao​ definiu bem o comportamento grotesco da turma: “esconde-se de fatos visíveis para o Brasil”. @diretoaoassunto, #joseneumannepinto​, #estacaoneumanne