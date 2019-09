STF manda e desmanda

Gilmar Mendes mandou avisar que vai devolver sua vista ao recurso de Lula na Segunda Turma do STF antes de novembro. Seu voto na certa será para soltar o petista por ódio pessoal contra Moro e a Lava Jato desde que começaram a investigar tucanos sob sua proteção. Lewandowski disse que não vai esperar decisão de turma nem de plenário e julgará sozinho, contrariando a natureza colegiada do órgão, os processos da mesma operação. E Alexandre de Moraes decidiu que o dinheiro devolvido da roubalheira da Petrobrás será usado em educação e na Amazônia. Quem lhe deu esse poder de decidir o que fazer com dinheiro que pertence a todos? Não há 1 STF, mas 11. Não dá pra conviver com isso. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.