STF leniente e conivente

Meu Direto ao Assunto abriu o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107.3 – na manhã de segunda-feira 19 de março de 2018 abordando os seguintes temas: a coluna de Eliane Cantanhêde no domingo no Estadão trouxe um furo estonteante no que diz respeito ao destino do criminoso condenado em segunda instância mais famoso do Brasil; o que é possível fazer para que este golpe não aconteça e quais são suas conseqüências previsíveis caso ele não venha a ser evitado?; munição que matou Marielle foi desviada da PF; a PGR recomendou que STF negue prisão domiciliar a Picciani; manchete do Estadão no domingo deu conta de que Temer já avisou a seus aliados que disputará a reeleição; em que a pressão de Carlos Marun e outros bate-paus de Temer poderia prejudicar as investigações sobre as intervenções do presidente na autorização para concessões no porto de Santos?; a Comissão de Valores Mobiliários acusou 40 executivos da Petrobrás de terem ignorado indícios as refinarias de Comperj e Abreu e Lima valiam menos do que o que foi registrado; e João Dória Jr. Venceu a prévia do PSDB para escolher o candidato a governador de São Paulo. Eliane Cantanhêde falou da operação que o MPF fez contra desvios da igreja Católica em Goiás; sua coluna de domingo sobre o “jeitinho”que estão encontrando para rever a prisão em segunda instância e evitar a prisão de Lula e de todos os já condenados e os futuros condenados; João Doria ganhou as previas tucanas, como esperado, e agora? a guerra (dele) continua?; será que Temer, vai mesmo ser candidato?; e o Fórum Mundial da Água em Brasília, com Temer e onde chefes de estado, mas representantes de 170 países. Alexandre Garcia comentou a dupla vitória de Putin; Temer candidato; dinheiro resolve a insegurança pública? Em Direto da Fonte, Sonia Racy contou que deu zebra na eleição de eleição, pela colônia italiana no Brasil, de representantes ao Parlamento, em Roma, no início do mês.

