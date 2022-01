STF investiga Weintraub, que insultou um ministro

1 – Valdir Ferraz, ex-assessor de Bolsonaro, cuja mãe, Olinda, morreu dia 20, aos 94 anos, contou à Veja que a segunda mulher deste, Ana Cristina, chefiou esquema de peculato em seu gabinete. 2 – O ministro do STF Alexandre de Moraes mandou investigar o ex-ministro da Educação Abraham Weintraub, por ele haver insultado um membro da corte, que continua cheia de não me toques. 3 – Coincidência fatídica: a genial cantora Elza Soares morreu na quinta-feira, 20 de janeiro, assim como tinha acontecido, em 1983, com o grande amor de sua vida, o campeão Garrincha.

. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade pode salvar as nossas vidas.