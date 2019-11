STF entre ruim e pior

Ao amanhecer do dia da sessão adiada para decidir entre cumprimento de pena após condenação em segunda instância ou necessidade do trâmite eterno em liberdade, vulgo “trânsito em julgado”, na quarta instância, o Estadão publica reportagem sobre tentativa de maquiar o enorme erro com panos quentes. A saída com desonra, proposta sem pudor pelo presidente Dias Toffoli, deu ao relator da Lava Jato, Edson Fachin, oportunidade para usar a autoridade de julgador frequentemente ético para fantasiar a iniciativa de libertar bandidos do colarinho-branco, chefe do PT, que o levou ao pináculo, com defesa de direito pleno a cidadão que não será beneficiado.

Para ouvir clique aqui e, em seguida, no play

Assuntos do comentário da quinta-feira 7 de novembro de 2019

1 – Haisem – A que conclusões leva a leitura da reportagem do Estadão que teve chamada no alto da primeira página sob o título Tese alternativa sobre execução de penas ganha corpo no STF

2 – Carolina – Polícia Federal abre inquérito para investigar depoimento de porteiro – este é o título de reportagem publicada na página A 8 da Editoria Política do Estadão. O que você acha desta notícia

3 – Haisem – Que novidades traz ao caso Marielle o depoimento do ex-PM Élcio de Queiroz à polícia de que foi assessor do petista Lindbergh Farias na Prefeitura de Nova Iguaçu

4 – Carolina – A manchete de primeira página do Estadão hoje é Megaleilão do pré-sal frustra expectativa e aperta contas de 2020. Que conseqüências esta novidade pode trazer para a economia do brasileiro comum

SONORA_BENTO ALBUQUERQUE 0711

5 – Haisem – O que você me diz de mais este episódio super negativo do post publicado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, a respeito de assunto interno da parceira Argentina, desmentido pelos fatos, e que, por isso ele teve mais uma vez de apagar nas redes sociais

6 – Carolina – Previdência de municípios e Estado tem primeiro aval – revela notícia em primeira página no Estadão de hoje, segundo a qual, com 56 votos a favor e 11 contra, o Plenário do Senado Federal aprovou ontem o texto principal da chamada PEC Paralela da Previdência

SONORA_TASSO 071

7 – Haisem – Título de chamada no alto da primeira página do Estadão chama a atenção para o fato de que Miseráveis no País superam a população da Bélgica. Esta tragédia decorre de quê

8 – Carolina – Que efeitos positivos poderão trazer o plano de emprego com o qual o governo federal espera criar 3 milhões de empregos em 4 anos