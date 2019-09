STF e seus bandidões de estimação

A vitória espetacular do chamado “efeito Bendine”, que cancela processos em que os juízes não tenham ampliado prazos de defesa de bandidões delatados para depois dos depoimentos dos réus delatores – que deverá ao final registrar placar de 8 a 3 – mostra que STF tem delinquentes de estimação. E estes não são apenas os ex-presidentes da República que os nomearam – Sarney, Collor, Fernando Henrique, Lula, Dilma e Temer -, mas também os operadores dos esquemas criminosos em que empreiteiras corrupteiras pagaram propinas milionárias a burocratas, figurões dos três Poderes da República e doleiros. Que nojo!

Para ouvir clique aqui e, em seguida, no play

Assuntos para comentário de sexta-feira 27 de setembro de 2019

1 – Haisem – Veja só a manchete do Estadão hoje: Maioria do STF aprova tese que pode afetar Lava Jato. Quais as razões e conseqüências de decisão tão grave como esta e com maioria tão larga – até agora 7 a 3, podendo chegar a 8 a 4 – no Supremo Tribunal Federal

2 – Carolina – Que motivação teve um dos ministros com voto vencedor na sessão de ontem, Ricardo Lewandowski, para apresentar para votação em plenário 80 decisões que tomou contra jurisprudência do próprio STF a favor da possibilidade de cumprimento de pena depois de condenação em segunda instância

3 – Haisem – Que argumentação o presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, procurador federal e doutor em Direito pela USP Roberto Livianu, contra a decisão da maioria do plenário do Supremo ontem

4 – Carolina – Janot diz que foi armado ao STF para matar Gilmar – diz um título de chamada de primeira página do Estadão de hoje. Que história de cena de pugilato sangrento no Judiciário poderia ter sido esta

RJANOT 2609

5 – Haisem – O que você achou dos termos do discurso de posse do procurador-geral da República, Augusto Aras, ontem

EXPRESSO_ARAS 2609

6 – Carolina – Que lições é possível tirarmos da prisão pela Polícia Federal do ex-governador do Tocantins Marcelo Miranda no apartamento funcional de sua mulher, que é deputada federal

7 – Haisem – O que você acha que motiva o presidente do Senado, Davi Alcolumbre a não dar encaminhamento a 129 de 141 pedidos de informação que tramitam na Casa, 91,49%

8 – Carolina – Qual a importância do primeiro editorial do Estadão hoje a respeito da sobrevivência do jornalismo no cenário mundial atual