STF e Congresso têm medo de você

Os presidentes do STF, Dias Toffoli, do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Maia, temem muito a atuação dos cidadãos contra as falcatruas que aplicam para exercerem um poder sem limites nem críticas, que eles chamam de ameaças, nem manifestações de desapreço em contatos pessoais. Por isso, construíram saídas alternativas das sedes dos Poderes Legislativo e Judiciário para evitar contato do povo, que parlamentares dizem representar, e de ministros do Supremo, cujos membros recebem os mais altos vencimentos do serviço público, mas não querem saber de contato com quem os sustenta. Com isso evitam que os xeretas da imprensa informem ao distinto público sobre quem recebem e se livram em consequência da obrigação de explicarem reuniões nem sempre republicanas. E eles ainda dizem que as instituições funcionam. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

Para ver vídeo no YouTube clique aqui