STF e Congresso evitam golpe de Bolsonaro

1 – Em Nêumanne Entrevista Roberto Freire, o presidente do Cidadania, defendeu as decisões do STF (por 11 a 0) e da Câmara dos Deputados (364 a 130) de prender e manter preso o deputado federal bolsonarista Daniel Silveira, mesmo tendo ele alegado direito à liberdade de expressão. 2 – Apesar de reconhecer e criticar atos isolados ou colegiados dessas instituições no dia-a-dia, o entrevistado recorreu à prática recente delas para evitar as óbvias tentativas golpistas do chefe do Executivo de interromper o interregno democrático depois da Constituição de 1988. 3 – Para Freire, Maia e alguns ministros do Supremo garantiram a manutenção da democracia contra os intuitos autogolpistas do capitão e seus áulicos. 4 – Embora reconheça que também haja hoje um retrocesso nefasto no combate à corrupção de políticos que têm folha corrida em vez de biografia, ele ainda tem esperança de que é possível vencer o presidente em 2202 se até lá ele não repetir o destino de Collor e Dilma, com mandatos interrompidos por impeachment. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

