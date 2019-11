STF dos “maçanetas”

O STF foi uma instituição fundada no início da República pelo jurista baiano Rui Barbosa para servir de poder “moderador” e, por isso, em seus mais de 100 anos foi composta em grande parte por juristas que fizeram história antes de tomarem assento em seu plenário. Depois da dita Nova República, contudo, os chefões das organizações criminosas partidárias tomaram conta do poder civil e passaram a nomear para os 11 cargos de alta relevância os “maçanetas” que abriam as portas de seus escritórios e gabinetes, passando, depois, a lhes prestarem serviços pelos empregos públicos mais poderosos e muitíssimo bem remunerados. Por isso, a instituição terminou perdendo o respeito do povo, que os sustenta. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

Para ver vídeo no YouTube clique aqui