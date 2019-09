STF despreza vítimas

Para favorecer bandidões da alta política, de estatais e do primeiro escalão da burocracia federal, a cúpula do Judiciário trata vítimas deles como cidadãos de segunda categoria, sem direitos. É o caso da votação encaminhada para uma goleada de 8 a 3 para votação na quarta-feira 2 de outubro no plenário do Supremo. Nela a maioria dos ministros inventou um direito de réus delatados, que não é previsto na Constituição, na lei das delações penais nem no Código Penal. A obrigatoriedade inventada de réus delatados apresentarem defesa depois dos delatores é inconstitucional.