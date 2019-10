STF despreza vítimas dos padrinhos

Em meu artigo na página de Opinião do Estadão hoje – Ao legislar, STF despreza os direitos das vítimas -, afirmo que a cúpula do Judiciário usurpa do Legislativo o poder de fazer as leis, exclusivo dos eleitos, para proteger os chefões das facções criminosas partidárias, que os escolheram para seus cargos poderosos e sem nenhuma autoridade externa que contenha seus óbvios abusos de autoridade. Enquanto isso, o Congresso legisla para engordar as próprias contas bancárias com fundões e desidrata reforma da Previdência tirando mais dinheiro do bolso furado do pagador de impostos. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos libertará.

Para ver o vídeo no YouTube clique aqui

Texto do artigo no jornal: https://opiniao.estadao.com.br/noticias/espaco-aberto,ao-legislar-stf-despreza-os-direitos-das-vitimas,70003033155