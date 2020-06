STF desarma golpe militar

O ministro Luiz Fux, que assumirá a presidência do Supremo Tribunal Federal em setembro, desmanchou numa liminar a antiga lenda golpista dos bolsonaristas de que o artigo 142 da Constituição daria às Forças Armadas poder dito “moderador” delas para atender à convocação do chefe do Poder Executivo para desobedecer a ordens dos Poderes Legislativo e Judiciário. Repetindo o que já esbravejou no chiqueirinho do Alvorada para adoradores do bezerro de ouro, Bolsonaro respondeu que não é obrigado a obedecer a ordens absurdas. Sem citar em que capítulo o texto constitucional consagra esse direito este sim absurdo, e inexistente, decerto porque nunca a leu, ignorantão que é, E passou o recado subliminar de que não se sente forte para realizar essa bravata, ao recorrer à ajuda de seu vice, Hamilton Mourão, e a seu subordinado, Fernando Azevedo e Silva, general de camisolão e ministro da Defesa. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.