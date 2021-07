STF deixa Bolsonaro mentir à toa

1 – #supremotribunalfederal não reage à altura às acusações que Bolsonaro lhe faz em resposta anônima em que cita frase de Goebbels.2 – Ministra Rosa Weber dá a melhor resposta ao permitir a quebra de sigilo de assessor do presidente pela #cpidacovid no #senado, e deviam imitá-la.3 – Vexame dos esportes sem apoio do Estado gatuno é compensado pela atuação dos brasileiros pobres e oprimidos que se tornam campeões.#joseneumannepinto. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

Para ver vídeo no YouTube clique aqui