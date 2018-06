STF dá uma de Chacrinha

Após havê-la negado três vezes, a primeira por decisão autocrática do relator Fachin e a última por unanimidade, a Segunda Turma do STF terminou acolhendo pedido da defesa de Lula para transferir delações da Odebrecht para São Paulo, dando uma de Abelardo Chacrinha Barbosa, que ironizava: “Vim aqui para confundir, não para explicar”. Foi preciso o juiz Moro atuar e pedir calma à defesa de Lula, que comemorava a decisão como se a atendesse retirando o processo do sítio e da sede do Instituto Lula, e ao Ministério Público, que não escondeu sua irritação com a mancada do Trio Parada Dura do STF. Este é meu comentário no Podcast Estadão Notícias, no Portal do Estadão, no ar desde as 6 horas da sexta-feira 27 de abril de 2018.

