STF contra reformas

O que ameaça as reformas constitucionais necessárias para alcançar o equilíbrio das contas públicas – incluindo a da Previdência – não é a oposição nem as mágoas de derrota de Renan, mas a ação solerte e impatriótica dos 11 ministros do STF, sempre à disposição para servir de guardião não para a cidadania, mas, sim, para a “privilegiatura” nacional. O mesmo vale para o pacote apresentado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, e aprovado pelos governadores que se dispuseram a ouvi-lo no lançamento. Medidas como a prisão após condenação em segunda instância e a criminalização do caixa 2 provocam arrepios nos advogados ricaços de bandidos poderosos, que põem seus honorários acima de tudo.

Para ouvir clique aqui e, em seguida, no play

Assuntos do comentário da terça-feira 5 de fevereiro de 2019

1 – Haisem – Moro apresenta pacote de segurança, que será submetido ao Congresso e certamente será ameaçado pelo STF. Ele terá prisão depois da segunda instância e criminalização da caixa 2

SONORA_FACCOES

2 – Carolina – Governadores fazem sugestões para facilitar aprovação do pacote no Congresso

3 – Haisem – Os ministros da Justiça de Renan Calheiros até Sérgio Moro

4 – Carolina – Governo cortará 21 mil cargos, comissões e funções gratificadas

5 – Haisem – Não há previsão para TSE analisar pedido de cassação de Davi Alcolumbre

SONORA_ALCOLUMBRE 0502

6 – Carolina – Barroso manda processo contra Temer e outros para justiça de primeira instância em São Paulo

7 – Haisem – Ponte da Cidade Jardim e outras cinco correm risco de colapso

8 – Carolina – União Européia pressiona Maduro para convocar eleições, reconhece Guaidó, mas Putin reage com rudeza