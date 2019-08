STF contra Lava Jato

A reunião da Segunda Turma do STF terça-feira 27 não trouxe a má notícia esperada, que seria a ordem para soltar Lula, mas outra muito pior. Com três votos (Lewandowski, Gilmar e, pasmem, Cármen) contra apenas um (Fachin), decidiu cancelar a condenação do ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobrás, Aldemir Bendine, corrupto confesso da Lava Jato, lavrada pelo ex-juiz Sérgio Moto no âmbito da Lava Jato, aceitando pretexto imprevisto no Código Penal e na Lei das Delações Premiadas, liberou geral. Ou seja, a libertação de Lula depende agora de uma decisão automática e burocrática da defesa dele para adequar sua situação penal à do pilantra Dida.

Assuntos para o comentário da quarta-feira 28 de agosto de 2019

1 – Haisem – Supremo anula pena da Lava Jato a Bendine, registra título de chamada de primeira página do Estadão hoje. Que implicação a decisão pode ter sobre outras penas de Moro, inclusive as condenações de Lula

SONORA_LEWANDOWSKI 2808

2 – Carolina – Acima desta chamada na primeira página do Estadão outra noticia: Bolsonaro e Moro falam em rede de intrigas. Essa notícia o faz mudar de ideia sobre os comentários que tem feito aqui sobre o que chama de “fritura” do ministro da Justiça pelo presidente da República

3 – Haisem – Na segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro chegou a dar um spoiler aos repórteres anunciando uma bomba. Na reunião de ontem com os governadores no Palácio do Planalto ele reclamou das reservas indígenas e quilombolas na Amazônia. Teria sido esta a bomba

4 – Carolina – O presidente da França, Emmanuel Macron, voltou a se referir ontem ao presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, ao reclamar de alguns estadistas que confundem soberania com agressividade. Ele tem razão

5 – Haisem – O que você acha dos comentários desairosos que o presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, Eduardo Bolsonaro, prestes a ser indicado pelo pai, Jair, para a embaixada dos Estados Unidos, tem feito publicamente ao presidente Macron

6 – Carolina – A Associação Nacional de Membros do Ministério Público, MP Pró-Sociedade, enviou à Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, uma representação pedindo o afastamento do sigilo bancário e fiscal do ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal. O pedido também atinge a mulher do ministro, Roberta Maria Rangel, e o escritório de advocacia dela. Quais são as chances disso prosperar

7 – Haisem – Que conseqüências poderá ter a revelação do Tribunal de Contas da União de que o BNDES pagou o dobro por estradas no exterior nos governos Lula e Dilma, do PT

8 – Carolina – Até que ponto você acha que ainda pode cair a economia prevista com a reforma da Previdência no relatório entregue ontem pelo senador Tasso Jereissati ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre

SONORA_TASSO 2808