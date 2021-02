STF contra Lava Jato: nada de novo

Em nova derrota da Operação Lava Jato, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, por 4 a 1, garantiu à defesa do ex-presidente Lula acesso à íntegra do material apreendido na Operação Spoofing – investigação que mirou grupo de hackers que invadiu celulares de autoridades, atingindo o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro e procuradores que atuaram na força-tarefa da Lava Jato em Curitiba. Edson Fachin deu o, único voto favorável ao recurso contra o compartilhamento de mensagens apresentado por sete procuradores – grupo capitaneado pelo ex-coordenador da Lava Jato em Curitiba Deltan Dallagnol. Coerente com seu currículo. Kássio deu o voto de abertura expondo bolsalulismo da maioria da casa e expondo ao ridículo bolsonaristas que até agora escolheram STF para Judas. Morro de rir.

Assuntos para comentário da quarta 10 de fevereiro de 2021

1 – Haisem – Segunda Turma do STF garante a Lula acesso a mensagens da ‘Vaza Jato’ – Esta é a manchete da primeira página da edição impressa do Estadão de hoje. O que não o surpreendeu e o que mais o assustou nessa decisão completamente fora da curva da cúpula do Poder Judiciário

2 – Carolina – Ministro do STJ declara voto pró-Flávio; julgamento é adiado mais uma vez – Este é o título de chamada de capa do Portal do Estadão. O que você tem a dizer a respeito dessa decisão de João Otávio de Noronha sobre a denúncia do Ministério Publico do Rio de crimes que teria cometido o primogênito do presidente da República

3 – Haisem – Bolsonaro exclui Mourão de reunião e expõe desgaste – Esta é uma notícia publicada na página A7 da editoria de Política do Estadão de hoje. O que motivou esse gesto do presidente da República e o que o justifica

4 – Carolina – ‘PSDB não tem dono’, diz Aécio após Doria pedir seu afastamento da sigla – Este é o título de chamada de capa do Portal do Estadão agora. O que motiva essa troca de farpas entre o governador de São Paulo e o presidente de seu partido

5 – Haisem – Governo cogita imposto provisório para bancar auxílio – Este é outro título de chamada do alto da primeira página do jornal de hoje. Por que será que o governo não sai desse avança e recua, chove e não molha, na tentativa de criar a CPMF, em vez de se definir de uma vez sobre isso

6 – Carolina – Ramos diz que aproximação com Centrão foi “coerente” – Este é outro título de chamada no alto da primeira página do Estadão. Coerente com o que, cara pálida?