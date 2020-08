STF conspira contra Moro

Na sessão da Segunda Turma do STF de terça-feira 25 de agosto, os ministros do STF Gilmar Mendes e Ricardo Lewndowski deixaram claro que existe uma conspiração de PT, Centrão, esquerda, Jair Bolsonaro, Maia, Alcolumbre, Augusto Aras, André Mendonça e inimigos da Lava Jato no Congresso Nacional, STF, STJ e outras instituições que juram amor à democracia e ao combate à corrupção, só que não, para liberar Lula da condenação e, em consequência, de pena e condenar o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro por parcialidade nas sentenças que condenaram o chefe da quadrilha petista que produziu o grotesco espetáculo da mais deslavada e cínica corrupção da História. Apenas com seus dois votos e a omissão dos outros nove membros do “pretório excelso”, a dupla deu três passos no rumo dessa caminhada. O professor Carlos Alberto Di Franco denunciou o golpe em artigo publicado segunda-feira 24 de agosto no Estadão, a cujo texto qualquer um poderá ter acesso e ler clicando no link que segue: https://opiniao.estadao.com.br/notici…. Direto ao Assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

Para ver vídeo no YouTube clique aqui