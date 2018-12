STF: chantagem sem contrapartida

Notícia de que CNJ ainda está para resolver em reunião na terça 18 como fica questão do auxílio-moradia de juízes e promotores esclarece que STF não cumprirá sua parte na chantagem a que submeteu Temer, Câmara e Senado para autorizarem reajuste de vencimentos de seus membros, que produzirá R$ 7 bilhões em nossos bolsos. Que safadeza, hein?! Se gostou deste vídeo, por favor, dê um like, inscreva-se no meu canal e clique no sininho para ser avisado dos próximos a serem publicados; e me encontre diariamente no Blog do Nêumanne, Política, Estadão (https://politica.estadao.com.br/blogs…) e no meu site Estação Nêumanne (www.neumanne.com); de segunda a sexta-feiras, às 6 horas, no Estadão Notícias do Portal do Estadão e, às 7h30m, no Jornal Eldorado da Rádio Eldorado FM 107.3 (eldorado@estadao.com.net); e esporadicamente no Estadão às 5. Direto ao assunto, inté e Deus é mais!

