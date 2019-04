STF censura Crusoé

O relator Alexandre de Moraes do inquérito aberto pelo presidente do STF, Dias Toffoli, para proteger seus pares e parentes e, a pretexto de identificar eventuais agressores nas redes sociais, intimidar críticos da instituição mais impopular da democracia no momento agravou essa impopularidade ao censurar a revista Crusoé do site O Antagonista. O pecado da revista foi contar que o empreiteiro e corrupto confesso Marcelo Odebrecht disse que o “amigo do amigo do meu pai” relacionado no propinoduto da empreiteira-corrupteira é o citado ex-advogado-geral da União e do PT. A censura foi decretada contra um abuso, que foi cometido pelos dois ministros aqui citados ao substituir o “cala boca nunca mais” pregado por Cármen Lúcia pelo “cala boca, gentalha” – nós. Direto ao Assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

