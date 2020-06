STF alerta Bolsonaro

O decano do STF, Celso de Mello, relator do inquérito que apura acusações de Sérgio Moro ao presidente da República, Jair Bolsonaro, mostrou na prática como o truculento general Augusto Heleno também é sôfrego, ao mandar arquivar ação de partidos de esquerda que pedia a apreensão dos celulares dos Bolsonaros, pai e filho 02, antes da decisão final do ministro. E aproveitou a oportunidade para dar um aviso de amigo ao referido dito cujo, lembrando que, se desobedecer a decisão do Judiciário, incorrerá em crime de responsabilidade, que pode levar a impeachment. Mas o “capitão cloroquina” não se emenda: ao ser vítima do hediondo crime dos hackers do grupo Anonymous, que devem mesmo ser processados e apenados, atribuiu a iniciativa aos democratas que criticam seu governo. Se fez tanta questão de intervir na PF e ainda dispõe da Abin, dos serviços de inteligência das Forças Armadas e de um bando de arapongas a seu dispor, primeiro devia informar-se bem sobre os criminosos e dar nomes aos bois de mandantes e executantes. Direto ao assunto. Inté. E só a verdade nos salvará.

Para ver vídeo no YouTube clique aqui